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رياضة

حقيقة اتفاق الزمالك على الصفقات الجديدة مع كارتيرون

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة اتفاق مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور مع المدير الفني لفريق الكرة الأول باتريس كارتيرون على صفقات الموسم الجديد.

وأكد طارق يحيى في تصريحات بقناة الزمالك أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، وأن إدارة نادي الزمالك تنتظر حسم مستقبل الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وأشار طارق يحيى على إلى أن رئيس الزمالك مرتضى منصور لم يجلس أو يتناقش مع الفرنسي كارتيرون بشأن الصفقات الجديدة، هذا الأمر غير مطروح بالمرة في هذا التوقيت.

وشدد طارق يحيى على أن نادي الزمالك أبرم عددا من الصفقات المتميزة للغاية خلال فترة الانتقالات الماضية والتي سبقتها، ونجح في ضم لاعبين كبار مثل أشرف بن شرقي واوناجم وكابونجو كاسونجو.
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