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فن

فيروس كورونا يتسبب في توقف تصوير فيلم دنيا سمير غانم

السبت 11/أبريل/2020 - 07:00 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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محمد نبيـل

تسبب فيروس كورونا المستجد في توقف تصوير فيلم النجمة دنيا سمير غانم الجديد "تسليم أهالى"، حيث أن المشاهد المتبقية تحتاج لتجمع عدد كبير من الكومبارس وهو ما لن تسمح به الظروف الحالية نظرا لإجراءات التباعد الإجتماعي المتبعة.

الفيلم كان المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل ولكنه أصبح مهدد بالخروج من الموسم السينمائي على أن يتم تاجيله لعيد الأضحى المقبل.

وتجسد دنيا شخصية مجرمة، ولكن فى إطار كوميدى، حيث تدير عصابة من خلال أحداث الفيلم، ويشاركها البطولة الفنان هشام ماجد التي يتعرض هو الآخر ضمن أحداث الفيلم، لمواقف عديدة معها، تكشفها أحداث الفيلم.

ويشارك دنيا سميرغانم فى بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهرعدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين.


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