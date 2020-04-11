الاوقاف: لن يتم فتح المساجد لصلاة التراويح ما لم تنته أزمة كورونا..فيديو

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، إن مقايسة المساجد بوسائل الانتقال غير صحيح، لافتا إلي أن الصلاه يمكن أن تؤدى في أى مكان ليس شرطا داخل المساجد، لذا تم غلق المساجد، أما وسائل النقل فلا يمكن تعويضها.





وأضاف جابر طايع، أثناء مداخلتة الهاتفية علي برنامج"الحياه اليوم" المذاع علي قناة"الحياة"، أن كل ما يتردد عن غلق وسائل الانتقال ومنافذ العيش يدعوا إلي وقف وتعطيل الحياه بالكامل، مشددا: ليس هناك بدائل عن وسائل النقل إن توقفت تتوقف عجلة الحياه بالكامل.





وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، أن علي الجميع الالتزام بالإجراءات، معقبا:"لو انا هركب المترو ولاقيت طبيب أو تاجر لازم ابعد واسيب مكانى ليهم لو مش نازل لغرض ضرورى".





وأكد "طايع"، علي عدم وجود أى استثناءات فيما يخص صلاة التراويح والشعائر فى رمضان، لافتا إلي أن أى استثناء يعمل علي الضرر بحياة الانسان، لذا يجب علينا اتباع الإجراءات والالتزام بها.





ولفت إلي أن في حالة عدم ظهور اصابات جديدة وبأمر من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية يمكن أن تقام صلاة التراويح بالمساجد.