مقال أبو العينين «كورونا بين فرص وتحديات الاقتصاد المصري» يتصدر نشرة صباح البلد

عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" الذي تقدمه الإعلامية رشا مجدي والإعلامية لميس سلامة ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدى اليوم، السبت، مجموعة من أهم الأخبار والمقالات.





أخبار اليوم

استعرضت رشا مجدي، مقالا للنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب فى جريدة "أخبار اليوم"، بعنوان "كورونا بين فرص وتحديات الاقتصاد المصرى".





واستهل رجل الصناعة ونائب البرلمان، مقاله "إنها رسالة من رجل عاش فى هذا الوطن عاشق لترابه محبا لأهله، أيقن صنيع الخير محمود، وأن واجب الوطن مردود، وأن أشرف ما يجود به المرء هو رد الجميل لتلك الأرض التي حملته وتلك الحدود التي صانته".





الأهرام

هيئة السكة الحديد توضح حقيقية تصادم قطارين على خط مرسى مطروح





المصري اليوم

مليون جنيه مستلزمات طبية وأجهزة ومواد تعقيم لمعهد الأورام