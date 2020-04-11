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سيارات

توقف عن استخدام الكيماويات في تنظيف سيارتك واستبدلها بزيت الزيتون

السبت 11/أبريل/2020 - 03:29 م
فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون في السيارة
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اشرف عطية
كلنا نعشق سياراتنا ونحب المحافظة عليها من التلف، لذلك ننظفها باستمرار سواء بأنفسنا أو في أماكن مخصصة لذلك، ولكن في المغاسل الخاصة بالسيارات يستخدمون المواد الكيميائية التي تضر بالأجزاء الداخلية بالسيارة وتصيبها بالتشقق.

في هذا السياق، سنعرض عليك بعض الأمور الهامة الخاصة بالعناية بسيارتك.

عند الذهب لغسيل سيارتك في المغسلة، اطلب منه فورا أن يتوقف عن تلميع التابلوه بالمواد الكيمائية لأنها تتفاعل مع الشمس وتفرز غازات سامة وأيضا تصيبه بالتشقق.

فقم بتلميع التابلوه بزيت الزيتون لأنه طبيعي ولن يفرز أي مواد سامة داخل السيارة ولا يتفاعل مع الشمس وسوف يعطيك رائحة مميزة ومنعشة.

لكن لا تقم باستخدام كمية كبيرة، فبعض القطرات تكفي، وبعدها مباشرة قوم بتجفيفه بواسطة قطعة قماش قطنية مناسبة أو حتى مناديل ورقية ناعمة لتضمن التماعه وعدم إصابته بالتشقق والحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.

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