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رياضة

حازم إمام: تشرفت بأني كنت على شاشة قناة الزمالك

السبت 11/أبريل/2020 - 03:40 م
حازم امام
حازم امام
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سيد احمد
نشر الكابتن حسام إمام لاعب نادى الزمالك سابقا صورة له مع الكابتن طارق يحيى، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق حازم إمام على الصورة قائلا: "شكرا جدا على الحلقة والجهد المبذول فيها ،تشرفت اني أكون في قناة الزمالك".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى: 

الصراحه.... انت تشرف اي مكان تتواجد فيه.... انت حاجه تشرف اي، زمااكاوي ياثعلب
انت اللي شرف لينا كزملكاوية و الله يا إمبراطور 
يا كابتن حازم انت مش عارف قد ايه انت فخر لينا واحنا اللى بنتشرف بيك وأتمنى تكون موجود علطول على القناة 

ويذكر أن تمنى حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن يكون للناشئين دورًا مع فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض.

وأضاف إمام خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "أتمنى أن يتم الدفع بعدد من ناشئي وأبناء النادي في بعض المباريات مثل الأدوار الأولى لكأس مصر وبعض مباريات الدوري السهلة من أجل اكسابهم بعض الخبرات".

وأنهى تصريحاته مؤكدًا أن أبناء النادي الذين تربوا بين جدرانه دائمًا ما يكونوا مرتبطين بشكل أكبر بالنادي.

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