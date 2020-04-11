حازم إمام: تشرفت بأني كنت على شاشة قناة الزمالك

نشر الكابتن حسام إمام لاعب نادى الزمالك سابقا صورة له مع الكابتن طارق يحيى، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلق حازم إمام على الصورة قائلا: "شكرا جدا على الحلقة والجهد المبذول فيها ،تشرفت اني أكون في قناة الزمالك".
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى:
الصراحه.... انت تشرف اي مكان تتواجد فيه.... انت حاجه تشرف اي، زمااكاوي ياثعلب
انت اللي شرف لينا كزملكاوية و الله يا إمبراطور
يا كابتن حازم انت مش عارف قد ايه انت فخر لينا واحنا اللى بنتشرف بيك وأتمنى تكون موجود علطول على القناة