إسرائيل تعلق رحلات الطيران الوافدة بعد ارتفاع أعداد المصابين بـ كورونا

أفادت شبكة "بي بي سي" البريطانية بأن إسرائيل قررت تعليق رحلات الطيران الوافدة لحين إرساء إجراءات قانونية لتعزيز قواعد الحجر الصحي للمسافرين.





وذكرت قناة "كان" العبرية، أن ما يقرب من ثلث الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل في الشهر الماضي كانت من المسافرين العائدين إلى إسرائيل من الخارج.

وأوضحت أنه في الأسبوع الماضي، حدثت زيادة بنسبة 460٪ في الإصابات في إسرائيل.

وأشارت إلى أن عشرات الركاب اليوم، السبت، هبطوا في مطار بن جوريون بعد عودتهم من نيو جيرسي في الولايات المتحدة واستقلوا سيارات أجرة بشكل مستقل إلى وجهتهم، دون إشراف أو سيطرة من قبل مسؤولي الدولة.





ونوهت بأنه سيتم السماح للطائرات التي أقلعت بالفعل إلى إسرائيل بالهبوط، وسيتم إيقاف جميع الرحلات الجوية بعدها إثر ذلك.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وفاة عدد من المسنين الإسرائيليين، جراء إصابتهم بفيروس الكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في إسرائيل إلى 97 حالة.





وذكر موقع "والاه" العبري، صباح اليوم السبت، أنه تم تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بـ كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 10505 إصابات، بينهم 199 مريضا بوضع صحي خطير.



