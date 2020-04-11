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مرأة

في الحجر الصحي .. تخلصي من البثور السوداء بهذه الطريقة السحرية

السبت 11/أبريل/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والحجر المنزلي، يجب عليك الاهتمام بالبشرة في هذه الفترة من خلال الوصفات الطبيعية.

وعرض موقع boldsky، وصفة للتخلص من البثور السوداء:

المكونات :

جيلاتين
نشا
شاي اخضر

الطريقة

- يتم خلط تسخين الماء ووضع الشاي حتى يمتزج الشااي بالماء.

- يتم إضافة النشا والجيلاتين، ومن ثم وضعها على المناطق المصابة بالبثور السوداء كالانف

- ويتم تركها مدة 15 دقيقة وشطفها بالماء الفاتر 
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