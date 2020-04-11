في الحجر الصحي .. تخلصي من البثور السوداء بهذه الطريقة السحرية

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والحجر المنزلي، يجب عليك الاهتمام بالبشرة في هذه الفترة من خلال الوصفات الطبيعية.
وعرض موقع boldsky، وصفة للتخلص من البثور السوداء:
المكونات :
جيلاتين
نشا
شاي اخضر
الطريقة
- يتم خلط تسخين الماء ووضع الشاي حتى يمتزج الشااي بالماء.
- يتم إضافة النشا والجيلاتين، ومن ثم وضعها على المناطق المصابة بالبثور السوداء كالانف
- ويتم تركها مدة 15 دقيقة وشطفها بالماء الفاتر
وعرض موقع boldsky، وصفة للتخلص من البثور السوداء:
المكونات :
جيلاتين
نشا
شاي اخضر
الطريقة
- يتم خلط تسخين الماء ووضع الشاي حتى يمتزج الشااي بالماء.
- يتم إضافة النشا والجيلاتين، ومن ثم وضعها على المناطق المصابة بالبثور السوداء كالانف
- ويتم تركها مدة 15 دقيقة وشطفها بالماء الفاتر