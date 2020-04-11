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محافظات

بتمويل 13 مليون جنيه.. مشروعك يوفر 144 فرصة عمل بالمنوفية.. تفاصيل

السبت 11/أبريل/2020 - 06:35 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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محمد امين
أعلن  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " ساهم فى توفير 144 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر مارس الماضى بقروض ما يقرب من 13 مليونا و484 ألف جنيه لتنفيذ 105 مشروعات متنوعة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية.

والجدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق وقد أعلن عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة علي جميع عملاء مبادرة " مشروعك " لمدة ستة أشهر علي أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير علي الـتأجيل.

وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر ، تنفيذًا لتوجيهات وزير التنمية المحلية وفي ضوء قرارات البنك المركزي المصري ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الأثار المترتبة علي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ المنوفية أن مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.
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