متى يزور أهل المتوفى بفيروس كورونا قبره .. مدير مكافحة العدوى يجيب

استنكرت الدكتورة سامية عبدة أستاذ الباثولوجيا ونائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى، ما فعله أهالي شبرا البهو مع طبيبة ضحت بنفسها من اجل اهلها ولم تجد مقابل.





ووضحت الدكتورة سامية خلال تصريحاتها ل صدي البلد لا يجب ان يزور اهل المتوفية المقابر الا بعد أسبوع علي الاقل وهذا أجراء احترازي لتفادي اي عرضة للاصابة بالفيروس .

وأكدت أنه لا يوجد ضرر على الأحياء من دفن موتى فيروس كورونا ، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ، فيجب ارتداء الجوانتي والماسكات ونظارات طبيه ، بالإضافة إلى ارتداء الأحذية المخصصة.

