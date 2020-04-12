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تعليم

متى يزور أهل المتوفى بفيروس كورونا قبره .. مدير مكافحة العدوى يجيب

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:02 ص
كورونا
كورونا
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حسام الفقي
استنكرت  الدكتورة سامية عبدة أستاذ الباثولوجيا ونائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى، ما فعله أهالي شبرا البهو   مع طبيبة ضحت بنفسها من اجل اهلها ولم تجد مقابل.

ووضحت الدكتورة سامية خلال تصريحاتها ل صدي البلد لا يجب ان يزور اهل المتوفية المقابر الا بعد أسبوع علي الاقل وهذا أجراء احترازي لتفادي اي عرضة للاصابة بالفيروس .
 وأكدت  أنه لا يوجد ضرر على الأحياء من دفن موتى فيروس كورونا ، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ، فيجب ارتداء الجوانتي والماسكات ونظارات طبيه ، بالإضافة إلى ارتداء الأحذية المخصصة.

وأضافت  أنه يجب استخدام وسائل الأمان بالتكفين والتغسيل والحذر عند استخدام الأكياس حاملة الجثة مع ضرورة عدم فتح الصناديق التى يتم وضع الجثمان بها.

وأشارت إلى أنه من الضروري بعد الانتهاء من عمل تعقيم وتطهير الأشخاص المتواجدين والمتعاملين مع الحالة ، وأماكن التعامل ، باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية ، وبذلك لن يستطيع أن ينتشر فيروس كورونا المستجد للأحياء.


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