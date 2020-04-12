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فن

سعاد ماسي تدخل منافسة الأفضل في أفريقيا 2020 بجوائز Songlines Music Awards

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:12 ص
الفنانة والمؤلفة
الفنانة والمؤلفة سعاد ماسي
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محمد نحلة

تقترب الفنانة والمؤلفة سعاد ماسي من الاستحواذ على لقب الأفضل في القارة السمراء، باقتناصها بطاقة الترشح لجائزة أفضل ألبوم غنائي في أفريقيا لعام 2020 ضمن جوائز Songlines Music Awards العالمية. 


ووقع اختيار لجنة تحكيم المسابقة البريطانية العالمية في لندن على ألبوم سعاد الجديد "أمنية" لتترشح به في خضم جوائز، العام الجاري على مستوى القارة الأفريقية لتكون بذلك الفنانة العربية الوحيدة في قائمة المرشحين عن أفريقيا لهذا العام، في جوائز Songlines الموسيقية السنوية،  إحدى أشهر الجوائز الموسيقية على مستوى العالم. 


وقدمت سعاد في ألبوم "أمنية" رحلة سماعية ممتعة في 10 أغنيات،  بين اللغة العربية والفرنسية، منها "سلام" و"راني نتعلم" و"بان كل شي"، والأغنية الفرنسية "Pays Natal"  أو "الوطن الأم"، وعادت به إلى الساحة الفنية بعد غياب أربع سنوات منذ ألبومها السابق "المتكلمون".


سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغان، تعد من أهم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينيات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، وأكملت مشوار ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبومها الأخير "أمنية".

 


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