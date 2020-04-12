عام على الإطاحة بالبشير.. الولايات المتحدة تجدد دعمها للسودان

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومملكة النرويج الحكومة الانتقالية السودانية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير ونظامه.





وقال بيان للخارجية الأمريكية إن هذا العمل قد خلق هذه الفرصة لصياغة نظام سياسي جديد وعقد اجتماعي جديد في السودان، مشيدةً برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية، وكذلك الجهات المعنية الأخرى، وخاصة تلك التي تمثل المجتمع المدنى، على جهودهم لتحقيق السلام والعدالة والحرية للشعب السوداني.





وتابع البيان أن واشنطن تدرك الجهود المبذولة لضمان تمتع شعب السودان بالمساواة واحترام حقوق الإنسان الخاصة به ، بما في ذلك الحرية الدينية، وإحراز التقدم المستدام في هذه المجالات بما يعكس القيم ويحقق تطلعات الشعب السوداني.





وقال إن الترويكا واشنطن ولندن وأوسلو، كشاهد على الاتفاقية السياسية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في أغسطس 2019، لا تزال ثابتة في دعم السودان الانتقال الديمقراطي السلمي. ولدى السودان فرصة غير مسبوقة للنهوض بالعدالة والسلام والتنمية لجميع الناس في السودان وتمكين النساء والشباب وأولئك من المناطق المهمشة تقليديًا.





وأضاف أنه لا يزال هناك الكثير من العمل العاجل لتحقيق أهداف الثورة. كخطوة تالية مباشرة، ونتطلع إلى رؤية تقدم في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وتعيين حكام مدنيين، وإبرام اتفاقيات سلام مع جماعات المعارضة المسلحة ، وإجراء إصلاحات اقتصادية جادة ، وإن كانت مؤلمة في البداية ، وزيادة شفافية المالية الحكومية ، بما في ذلك تلك الخاصة بالمؤسسات الأمنية.





وشدد على أن الطريق إلى الأمام أكثر صعوبة لأن العديد من الصراعات المستمرة في السودان لم يتم حلها. والتزام الحكومة الانتقالية بوقف إطلاق النار الدائم الذي أعلنته في أكتوبر 2019 ، والتمديدات الأخيرة لوقف إطلاق النار من جانب واحد التي أعلنتها مجموعتان متمردتان ، هي علامات مهمة على حسن النية.





فيروس كورونا وأكد بيان الخارجية الأمريكية على دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عالمي لإطلاق النار من فيروس كورونا ، ودعا جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة في السودان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الدائم ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.





وذكر أن السلام أكثر من مجرد غياب الحرب، ومن الملح أن توافق جميع الأطراف على شروط السلام الشامل. لأن واشنطن تقدر وترحب بالتقارير التي تفيد بالتقدم المحرز في مفاوضات السلام في جوبا. وتدعو جميع الأطراف، وخاصة تلك التي رفضت حتى الآن الدخول في مفاوضات ذات معنى، للانضمام إلى اتفاقية سلام شاملة.





وقال إن واشنطن تدرك أن وباء COVID-19 جلب تحديات كبيرة للسودان والشعب السوداني. وهذا اختبار لجميع العاملين في السودان الجديد. بالإضافة إلى الاستجابة للوباء، فإننا ندرك المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي لا يزال السودان يواجهها. وإن التقدم ببرنامج إصلاح للمساعدة على معالجة هذه المشاكل والمساعدة على استقرار الاقتصاد وتحفيزه سيسمح للمجتمع الدولي بالعمل مع الحكومة الانتقالية ودعمها. كما أنه سيساعد في الاستجابة للوباء. وإن دول الترويكا ملتزمة بمساعدة السودان في هذا الوقت العصيب.

