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فن

في عيد ميلاد إسعاد يونس.. تعرف على عمرها الحقيقي

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل اليوم إسعاد يونس بعيد ميلادها الـ 70 الذي يوافق 12 أبريل.

إسعاد يونس حاصلة على بكالوريوس "معهد الإرشاد السياحي" في عام 1972.

 عملت كمذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وقد عمل والدها صحفيا في "مؤسسة روز اليوسف"، عملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط.

 ثم دخلت المجال التمثيلي وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاح  غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج "صاحبة السعادة".
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