في عيد ميلاد إسعاد يونس.. تعرف على عمرها الحقيقي

إسعاد يونس حاصلة على بكالوريوس "معهد الإرشاد السياحي" في عام 1972.

عملت كمذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وقد عمل والدها صحفيا في "مؤسسة روز اليوسف"، عملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط.