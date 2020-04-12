برلمانى: تنمر البعض ضد الأطباء العاملين بمستشفيات الحجر جهل مبالغ فيه

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إنه بالرغم من احتفاء مؤسسات الدولة بجهود الأطقم الطبية في مكافحة جائحة «كورونا»، وتوجيه التحية لهم بشكل متواصل على شاشات التلفاز، ووصفهم بـ«الجيش الأبيض»، إلا أنه ظهر على المستوى الشعبي وقائع تنمر ضد الأطباء وإن كانت على مستوى محدود.





وأوضح بركات فى بيان صحفى له، أن هذه الوقائع مؤسفة وتنم عن جهل البعض بشكل مبالغ فيه، فهم لا يعلمون الإجراءات المتخذة مع الأطباء لحمايتهم وحماية ذويهم، حيث يتم عزل ذاتي لأي شخص داخل المستشفى خالط مريض، كما يتم إجراء له التحاليل اللازمة.





وأشار إلى أن التنمر ضد الأطباء يرجع إلى الخوف من عملهم بأحد مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة، وبسبب القلق الزائد والخوف المرضي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد –١٩" .





وطالب النائب بدعم المواطنين لجهود الأطباء في معركة الوطن ضد كورونا.