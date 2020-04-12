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محافظات

زيت مسحة المرضى والقربان.. هدية كاهن الأقصر لـ الأقباط في عيد الشعانين

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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شمس يونس
زار القمص أسطفانوس مراد، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمطاعنة، بمركز ومدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أقباط القرى المجاورة للكنيسة لتهنئتهم بعيد «أحد الشعانين» من خلال توزيع أكياس صغيرة، يحتوي كل كيس منها على «أنبوبة صغيرة بداخلها زيت مسحة المرضى، وقربانة، وصليب صغير من الخشب، وصليب من سعف النخيل، وورقة مكتوب بها "بركة من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمطاعنة، الكنيسة بتقولكم كل سنة وانتم طيبين"، على منازلهم، والاطمئنان على أحوالهم الروحية والاجتماعية في ظل فترة إغلاق الكنائس وتعليق الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات ومواجهة أنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام القمص أسطفانوس، بافتقاد المنازل على الأبواب (بدون تجمعات) وتم توزيع الأكياس للبركة دون قداس، تنفيذًا لقرارات وبيان المجمع المقدس على استمرار تعليق الصلوات الطقسية بالكنائس، بما فيها أسبوع الآلام وعدم التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن أحد الشعانين أو «السعف» هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به أسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح مدينة أورشليم، ويسمّى هذا اليوم أيضًا أحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم، ويرمز سعف النخيل إلى النصر.
زيت مسحة المرضى والقربان.. هدية كاهن الأقصر لـ الأقباط في عيد الشعانين
زيت مسحة المرضى والقربان.. هدية كاهن الأقصر لـ الأقباط في عيد الشعانين
زيت مسحة المرضى والقربان.. هدية كاهن الأقصر لـ الأقباط في عيد الشعانين
زيت مسحة المرضى والقربان.. هدية كاهن الأقصر لـ الأقباط في عيد الشعانين
زيت مسحة المرضى والقربان.. هدية كاهن الأقصر لـ الأقباط في عيد الشعانين
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