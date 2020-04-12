زيت مسحة المرضى والقربان.. هدية كاهن الأقصر لـ الأقباط في عيد الشعانين

زار القمص أسطفانوس مراد، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمطاعنة، بمركز ومدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أقباط القرى المجاورة للكنيسة لتهنئتهم بعيد «أحد الشعانين» من خلال توزيع أكياس صغيرة، يحتوي كل كيس منها على «أنبوبة صغيرة بداخلها زيت مسحة المرضى، وقربانة، وصليب صغير من الخشب، وصليب من سعف النخيل، وورقة مكتوب بها "بركة من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمطاعنة، الكنيسة بتقولكم كل سنة وانتم طيبين"، على منازلهم، والاطمئنان على أحوالهم الروحية والاجتماعية في ظل فترة إغلاق الكنائس وتعليق الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات ومواجهة أنتشار فيروس كورونا المستجد.





وقام القمص أسطفانوس، بافتقاد المنازل على الأبواب (بدون تجمعات) وتم توزيع الأكياس للبركة دون قداس، تنفيذًا لقرارات وبيان المجمع المقدس على استمرار تعليق الصلوات الطقسية بالكنائس، بما فيها أسبوع الآلام وعدم التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.



