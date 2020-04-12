بريطانيا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10612 حالة

أعلنت هيئة الصحة البريطانية، في بيان عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 10612 حالة.





من جهة أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، صباح اليوم، خروجه من المستشفى بعد تحسن صحته إثر تدهورها بعد إصابته بفيروس كورونا.





ونشر جونسون مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" يوجه فيه رسالة للشعب البريطاني إثر خروجه من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا.









وقال جونسون في الفيديو: "أشكر هيئة الصحة البريطانية التي أنقذت حياتي، كما أشكر الشعب البريطاني على التزامه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة طيلة الفترة الماضية للحد من تفشي فيروس كورونا".



