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فن

الجيش الأبيض .. رانيا يوسف توجه رسالة مؤثرة للأطباء متحدي فيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:48 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه فيه رسالة الى الاطباء الذين يواجهون فيروس كورونا. 

وعلقت رانيا يوسف على الفيديو قائلة : "تحية لكل ابطال الجيش الابيض ربنا يحفظهم ويقويهم". 

وتلقت رانيا يوسف عديد من التعليقات الايجابية على الفيديو الذى يعبر عن مدى التضحيات التى يقومون بها الاطباء من اجل مواجهة هذا الفيديو القاتل. 

يذكر ان رانيا يوسف عرض لها فى الفترة الاخيرة فيلم "صندوق الدنيا" والذى شاركها البطولة فيه كل من خالد الصاوى وباسم سمرة وتاليف واخراج عماد البهات.  
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