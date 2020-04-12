الجيش الأبيض .. رانيا يوسف توجه رسالة مؤثرة للأطباء متحدي فيروس كورونا





وعلقت رانيا يوسف على الفيديو قائلة : "تحية لكل ابطال الجيش الابيض ربنا يحفظهم ويقويهم".





وتلقت رانيا يوسف عديد من التعليقات الايجابية على الفيديو الذى يعبر عن مدى التضحيات التى يقومون بها الاطباء من اجل مواجهة هذا الفيديو القاتل.





يذكر ان رانيا يوسف عرض لها فى الفترة الاخيرة فيلم "صندوق الدنيا" والذى شاركها البطولة فيه كل من خالد الصاوى وباسم سمرة وتاليف واخراج عماد البهات.