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شاهد.. القوات المسلحة توزع الكمامات بالمجان على المواطنين داخل محطات المترو

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرضت  الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة  "صدى البلد"، فيديو يرصد  قيام القوات المسلحة المصرية بتوزيع الماسكات الطبية بالمجان في الميادين ووسائل النقل وداخل محطات المترو".

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعى والتى يتردد عليها أعداد  كبيرة من المواطنين.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة قامت بفتح خمسة خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لتقديم جميع إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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