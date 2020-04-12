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الناس عايشة في ملكوت تاني.. تعليق قوي من أحمد موسى على تجمع مواطنين بـ كمبوند في التجمع ..فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:37 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب - أسامة علي
علق الإعلامي أحمد موسى، على مقطع فيديو يظهر تجمع بعض المواطنين في كمبوند بالتجمع الخامس.


وقال أحمد موسى «إيه اللي بيحصل، أرجوكم أجلوا هذه الفعاليات حتى نتنهي من أزمتنا»، متابعا «بتشتروا إيه، الناس دي عايشة في ملكوت تاني».


وتابع أحمد موسى «أتوقع أن يكون شم النسيم يوم مهزلة، تلقيت العديد من الاتصالات حول تنظيم احتفاليات، اللي عملناه في الشهرين اللي فاتوا هيضيع يوم شم النسيم»، مؤكدا أن «الحكومة قفلت الشواطئ بس شوفوا هيحصل إيه في الأماكن العامة، الناس بتأجر وتحجز من يوم الجمعة».


وحذر أحمد موسى «لو تركنا المواطنون ينفذون استعداداتهم لشم النسيم سنواجه أزمة صحية كبيرة».

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