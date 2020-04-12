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أحمد موسى: الشعب التركي يموت جوعا وأردوغان يرسل مستلزمات طبية لإسرائيل.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:20 م
اردوغان
اردوغان
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حمزة شعيب - أسامة علي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الانهيار في تركيا قادم لا محالة في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن تركيا أسوأ دولة تواجه فيروس كورونا ولديها فشل بالنظام الصحي وفقا لتقارير دولية.


وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أردوغان لا يملك أنظمة صحية، ولا مستشفيات، ولا أجهزة تنفس، ثم يرسل الأجهزة الطبية إلى إسرائيل، لافتا إلى أن الأتراك يموتون في الشارع بسبب فيروس كورونا، كما أن تركيا تشهد حالة من الجوع والمرض والوضع يزداد سوءًا يوما بعد يوم، وهناك «مجاعة خبز».


وتابع أحمد موسى «بعد هذا الوضع السيئ يخرج الصهاينة والمطبلاتية والخونة من الإخوان المقيمين في تركيا وقطر أو حتى مصر  للدفاع عن تركيا وقطر».


وأشار أحمد موسى، إلى أن وكالة الأناضول التركية الناطقة باسم أردوغان العميل لإسرائيل نقلت خبرا على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية، مفاده «تلقينا طلبا من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية اعتقد أن الشحنة ستكون جاهزة في غضون أيام».


وأكد موسى، أن أردوغان سيرسل 3 طائرات تحمل مستلزمات طبية لإسرائيل بينما شعبه يموت في الشارع وعربات المترو ويقتتلون في الشوارع من أجل رغيف الخبز.


ونوه أحمد موسى بأن تركيا انتهت طالما أن من يحكمها أردوغان؛ لذا فإن الشعب التركي لن يسمح لأردوغان أن يحكمه في ظل تردي الوضع الاقتصادي الذي تأثر بوقف حركتي السياحة والسفر.


وأكد أحمد موسى، أن تركيا حفرت مقابر جماعية لدفن ضحايا فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها لا تخبر الأهالي بمكان دفن ذويهم من ضحايا كورونا.

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