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أحمد موسى يحذر وزير الداخلية التركي المستقيل بعدما فضح أردوغان

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:01 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب - أسامة علي
علق الإعلامي أحمد موسى، على استقالة وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" التي أعلنها عبر حسابه الرسمي "تويتر"، مردفا "ألف مبروك والله".


وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الديكتاتور أرغم وزيره على الاستقالة بعد كسر المواطنون حظر التجول"، مضيفا "اللى عمله وزير الداخلية صفعة على وجه أردوغان".


وحذر موسى وزير الداخلية المستقيل، قائلا "خذ حذرك يا سليمان؛ فأردوغان لن يترك رأسك بعد أن قمت بفضحه".


وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن استقالته من منصبه، حسبما أفادت وكالة الأناضول الحكومية؛ وسط انتقادات للحكومة التركية على خلفية تعاملها مع أزمة كورونا، وقرارات الحظر المفاجئة المتخذة في 31 مدينة مما أدى إلى أزمة داخلية.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل تركيا 97 وفاة و4789 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1198.

كانت السلطات في تركيا أعلنت في مساء الجمعة، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى.

وبدأ سريان العزل التام، الذي تضمن حظرا للتجول، من منتصف ليل الجمعة، ما يعني أنه لم تكن هناك فرصة أمام الأتراك سوى 3 ساعات لشراء احتياجاتهم الأساسية.
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