ضبط طالب وصديقه دخنا سيجارة أثناء أداء الصلاة فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب وصديقه بعد نشر فيديو له على الفيس بوك أثناء قيامه بتدخين سيجارة وهو يصلى تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو - يظهر فيها قيام أحدالصبية بتدخين سيجارة أثناء أداء الصلاة مع وجود أصوات خاصة بأصدقائه تتضمن تعليقهم على ذلك فى سخرية واستهزاء .





أمكن تحديد هوية الصبي الذى يظهر بمقطع الفيديو (طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى ومقيم بمدينة الرحمانية بالبحيرة) وتم ضبطه .



