إلهاني سليمان عن إهداره للوقت: الله يكون في عون اللي بيلعب قدامي.. فيديو

أكد إلهاني سليمان، حارس مرمى سموحة، أن لديه أسبابه لإهدار الوقت في المباريات الكبيرة.





وقال إلهاني، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "البعض ربط اسمي بتضييع الوقت ولكن لدي أسبابي في القيام بهذا التصرف في المباريات الكبيرة".





وأكمل : "دائما ما يتم تحذيري من الحكام بشأن إضاعة الوقت قبل المباريات لكن بدخل الملعب ناسي كل التحذيرات .





وشدد الهاني ، علي ان "الله يكون في عون اللي بيلعب قدامي".





وأتم : "بعض المدربين يشيدون بموقفي من إضاعة الوقت دون توجيهي لذلك، وهاني رمزي الوحيد الذي رفض أسلوبي".



