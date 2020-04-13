AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إلهاني سليمان عن إهداره للوقت: الله يكون في عون اللي بيلعب قدامي.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:36 ص
الهاني سليمان
الهاني سليمان
Advertisements
حسن العمدة
أكد إلهاني سليمان، حارس مرمى سموحة، أن لديه أسبابه لإهدار الوقت في المباريات الكبيرة.

وقال إلهاني، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "البعض ربط اسمي بتضييع الوقت ولكن لدي أسبابي في القيام بهذا التصرف في المباريات الكبيرة".

وأكمل : "دائما ما يتم تحذيري من الحكام بشأن إضاعة الوقت قبل المباريات لكن بدخل الملعب ناسي كل التحذيرات .

وشدد الهاني ، علي ان "الله يكون في عون اللي بيلعب قدامي".

وأتم : "بعض المدربين يشيدون بموقفي من إضاعة الوقت دون توجيهي لذلك، وهاني رمزي الوحيد الذي رفض أسلوبي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر: ملتزمون بتعاقداتنا.. ودشنا صندوقا لدعم المدربين بعد توقف النشاط الرياضي

كوفي يكشف عن كواليس فشل انتقاله للأهلي مرتين.. ودور وليد سليمان

هاني حتحوت يكشف عن شروط أحمد فتحي لتمديد عقده مع الأهلي.. فيديو

عمرو جمال: سموحة تسبب في ابتعادي عن تشكيلة الأهلي.. فيديو

محمد إبراهيم يكشف أسباب رحيله عن نادي الزمالك.. فيديو

لم أدخل القائمة لـ6 أشهر.. حارس الأهلي السابق يكشف عن معاناته مع الفريق الساحلي.. فيديو

ترشيحاتنا

تفاصيل الإعلان عن انضمام أحمد فتحي لبيراميدز.. ومفاوضات شريف إكرامي

هل حقا المدينة المنورة لا تصاب بالطاعون؟.. فلماذا عُلقت الصلاة بالمسجد النبوى؟.. مفكر إسلامي يجيب

الكاف يفجر مفاجأة عن بطولة كأس الأمم وموقفها من فيروس كورونا

ليس لي دخل في غضبكما.. الجنايني يرد على الأهلي والزمالك.. فيديو

أمجد ظريف يكشف تفاصيل صيانة جهاز التنفس بمستشفى شبرا بالمجان

علامات الساعة .. ظهرت 2 بالسعودية وتبقى ٤ على نهاية العالم.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا