تعليق المستشار الاعلامى بعد تجميل ميدان التحرير ... شاهد

علق على الصور قائلا : ميدان التحرير يتجمل ... مصر يا ولاد حلوووة الحلوات ... تحيا مصر

و قد أكد عمرو كمال أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بميدان التحرير، مشيرًا إلى أن التطوير يشهد مناطق حيوية بداية من عبد المنعم رياض، مرورًا بمجمع التحرير، المتحف المصرى، شارع محمد محمود تتزين بزهور طبيعية ونباتات.



