تعليق المستشار الاعلامى بعد تجميل ميدان التحرير ... شاهد

نشر هانى يونس المستشار الاعلامى لمجلس الوزراء عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " مجموعة صور لميدان التحرير والذى يعتبر من اكبر ميادين القاهرة , وذلك بعد تجميله بالكباش والمسلة .
علق على الصور قائلا : ميدان التحرير يتجمل ... مصر يا ولاد حلوووة الحلوات ... تحيا مصر
و قد أكد عمرو كمال أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بميدان التحرير، مشيرًا إلى أن التطوير يشهد مناطق حيوية بداية من عبد المنعم رياض، مرورًا بمجمع التحرير، المتحف المصرى، شارع محمد محمود تتزين بزهور طبيعية ونباتات.
وتابع أن أعمال التطوير فى عملية تطوير ميدان التحرير تتم على قدم وساق لافتًا إلى أن الحكومة المصرية أكدت إنه مراسم افتتاح الميدان ستتم خلال فترة قصيرة.