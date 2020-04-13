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اقتصاد

لماذا تراجعت اسعار الذهب اليوم الاثنين.. تفاصيل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 13-4-2020 متأثرا بعمليات بيع من قبل المستثمرين في المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن بلغت أسعاره أعلى مستوى في شهر الأسبوع الماضي، بينما تسببت المخاوف بشأن تراجع اقتصادي أعمق مدفوع بـ فيروس كورونا وإجراءات تحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى كبح خسائر الذهب.

و نزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1682.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفعت أسعار الذهب  لأعلى مستوى منذ التاسع من مارس .

 وتراجعت اسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1732.90 دولار للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرارا، وذلك خلال بداية تعاملات اليوم الأثنين 13-4-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 730 جنيهًا، بعد أن كان يسجل  نحو 732 جنيهًا لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 830 جنيها إلى 834 جنيها  .
 
تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 761 جنيها إلى 765 جنيها

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 726 جنيها إلى 730 جنيها

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  622 جنيها إلى 626 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 484 جنيها إلى 487  جنيها .

 تتراوح سعر الجنيه الذهب 5808 جنيها إلى 5840 ، يزن 8 جرامات
.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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