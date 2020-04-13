لماذا تراجعت اسعار الذهب اليوم الاثنين.. تفاصيل

وإجراءات تحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى كبح

اليوم الاثنين 13-4-2020 متأثرا بعمليات بيع من قبل المستثمرين في المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن بلغت أسعاره أعلى مستوى في شهر الأسبوع الماضي، بينما تسببت المخاوف بشأن تراجع اقتصادي أعمق مدفوع بـ

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 761 جنيها إلى 765 جنيها

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 830 جنيها إلى 834 جنيها .

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 726 جنيها إلى 730 جنيها





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 622 جنيها إلى 626 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 484 جنيها إلى 487 جنيها .





تتراوح سعر الجنيه الذهب 5808 جنيها إلى 5840 ، يزن 8 جرامات

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وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





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