وزيرة البيئة تحذر من هذا الشيء في المنازل للوقاية من كورونا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك تنسيقا دائما منذ انتشار فيروس كورونا بين وزارة البيئة ووزارة الصحة، للتأكد من آلية التخلص من النفايات الطبية لفيروس كورونا.







وأشارت إلى أنهم قاموا بالمرور على 500 منشأة صحية على مستوى الجمهورية منذ وضع خطة التخلص من النفايات الطبية، وأكدت على أن يجب أن يكون هناك مسئول داخل المنشآت الطبية للتخلص من تلك النفايات واختياره يكون وفقا لعدة شروط.





وأكدت على المتابعة الدائمة على كيفية التخلص من هذه المخلفات والتوعية بها، موضحة أن كانت هناك مشكلة تواجه الوزارة التي تتعلق بالأقنعة الطبية والجوانتيات الطبية في المنازل وكان من المهم التوعية بكيفية لتخلص بها للاحفاظ على أنفسنا وعلى الآخرين.





وأوضحت أن تم عمل حملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، قائلة: "اولنا نعامل الادوات ديه معاملة ادينا"، وهذا يعني أن نغسل تلك الأدوات لمدة 60 ثانية وتقطيعهم بعد ذلك قبل التخلص منها في القمامة ثم غسل الايدي لاخر مرة".





وأوضحت وزيرة البيئة، أنهم وضعوا دليلا إرشاديا عن كيفية التعامل مع النفايات الطبية، مع وجود مدربين يتولون عملية تدريب مسئولي التعامل مع النفايات الطبية على مستوى المحافظات.