فرج عامر يزف بشرى سارة بشأن مصير الدوري المصري الممتاز

زف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بشرى سارة للأندية بشأن استكمال مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري .



وقال فرج عامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" لن يلغي الدورى العام المصرى طبقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرةً القدم (الكاف)".



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " خاطب اتحاد الكرة المصري بشأن استكمال مسابقة الدوري الممتاز رغم انتشار فيروس كورونا الخطير فى إفريقيا والعالم أجمع .



وطالب الكاف على اتحاد الكرة بضرورة استئناف مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة رغم تفشي الكورونا حتى لا تتأثر الأندية واللاعبين على المستوى الفنى.



وطالب الكاف اتحاد الكرة بأخذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة به قبل استكمال مسابقة الدوري الممتاز ، وأبدى الكاف قناعاته الكاملة بما تمر به البلاد مؤكدا أن طلبه باستكمال أى بطولة محلية لأى اتحاد محلى تكون بعد السيطرة على فيروس كورونا ومحاصرته بشكل تام .



وأكد الكاف ثقته الكاملة فى محاصرة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة والقضاء عليه بشكل تام من اجل عودة الحياة الرياضة من جديد .



وكان الكاف أعلن أول أمس تأجيل مباريات الدور قبل النهائي من مسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية إلى أجل غير مسمى ولكنه أكد على إقامتهما فى موعد آخر نافيا أى أقاويل تشير إلى إمكانية إلغاء البطولتين .