هرب من الجيزة بسبب كورونا.. فمات مختنقا ببخار الاستحمام بمطروح

تجمع افراد الأسرة وأخذوا يتجاذبون الحديث عن فيروس كورونا المستجد وكيف كان الزحام والمخالطة سببا رئيسيا في انتقال المرض فقرروا ترك منزلهم بمحافظة الجيزة والتوجه إلى محافظة مطروح لما يعرف عنها من نقاء جوها وهدوئها.





وانطلق أفراد الأسرة جميعا إلي مطروح حاملين امتعتهم ولم يكونوا على دراية أن هذه الرحلة ستكتب كلمة النهاية لاحد أفرادهم ولكن ليس بسبب فيروس كورونا.





فور وصول افراد الأسرة إلى مطروح توجهوا الي الكورنيش بسيارتهم، ولم يجلسوا علي الشاطئ نظرا لإغلاقه بسبب كورونا ولكنهم استنشقوا نسمات البحر وبعد شراء متطالباتهم توجهوا الي احدى الوحدات المصيفية للإقامة فيها.





ودخل الشاب محمود .م 25 عاما إلى الحمام للاستحمام لإزالة تعب السفر وبعد فترة ليست قصيرة بالحمام تصاعد البخار حتي أصيب بإختناق شل حركته ولم يتمكن من الاستغاثة.





وبعد حوالى ساعة وجد أفراد الاسرة أن محمود تأخر فأخذوا يطرقون الباب لكن دون استجابة فاضطروا لكسر باب الحمام لاخراجه.





وعلي الفور توجهوا إلى مستشفى مطروح العام وعقارب الساعة تشير للحادية عشرة مساء ولكنه كان لفظ أنفاسه.



