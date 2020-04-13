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محافظات

وزير الاتصالات يسافر إلى المنوفية لمتابعة صرف المنحة الرئاسية | صور

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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مروة فاضل
تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدينة قويسنا وذلك لمتابعة آليات صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد ، رافقهم محمد موسى نائب المحافظ ، ورئيس مركز ومدينة قويسنا.

وتفقد المحافظ والوزير، البنك الزراعي المصري فرع قويسنا ومكتب البريد ومدرسة النصر الإعدادية بقويسنا ، واستفسار عن انتظام صرف المنحة ووجود أي معوقات أو إحتياجات لأدوات تطهير أو كمامات طبية ، مشددين علي تنظيم عملية الصرف وإتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا. 

 وأشار محافظ المنوفية بأنه تم تخصيص 226 مكتب بريد و58 فرعا لبنك الزراعي المصري و 10 مدارس بنطاق المحافظة وذلك لصرف المنحة الرئاسية للمواطنين المستحقين ولتجنب أي تزاحم بين المواطنين وحرصًا علي سلامتهم .

 أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الوزارة أنهت كافة الإجراءات الخاصة بمبادرة المنحة الرئاسية لرعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلي أنه تم فتح باب تسجيل البيانات علي موقع وزارة القوي العاملة لمدة أسبوعين ، حيث قام خلال هذه  المدة ما يقرب من 2 مليون مواطن بتسجيل بياناتهم وبعد التدقيق والفحص بلغ عدد العاملين المستحقين للمنحة حوالي مليون و400 الف. 

وأوضح بأنه تم تقسيم المستحقين علي شرائح وتوزيعهم علي الأيام المخصصة للصرف تبدأ من اليوم الإثنين ولمدة أربعة أيام علي التوالي حتي يوم الخميس الموافق 16 إبريل الجاري ، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل علي التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف ، مؤكدًا أن أماكن الصرف مستمرة بالعمل يوميًا حتي الساعة الخامسة مساءً وذلك منعًا لتزاحم المواطنين .

 أكد محافظ المنوفية علي ضرورة مراعاة آليات صرف المنحة وعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس بين المواطنين أمام منافذ الصرف المقررة حفاظًا علي سلامتهم ، مؤكدًا أن الهدف من المنحة المساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وما تعانيه العمالة الغير منتظمة ، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من انتشار عدوى فيروس كورونا.


وزير الاتصالات يسافر إلى المنوفية لمتابعة صرف المنحة الرئاسية | صور
وزير الاتصالات يسافر إلى المنوفية لمتابعة صرف المنحة الرئاسية | صور
وزير الاتصالات يسافر إلى المنوفية لمتابعة صرف المنحة الرئاسية | صور
وزير الاتصالات يسافر إلى المنوفية لمتابعة صرف المنحة الرئاسية | صور
وزير الاتصالات يسافر إلى المنوفية لمتابعة صرف المنحة الرئاسية | صور
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