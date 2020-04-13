عمدة نيويورك يعلن نبأ سارا بشأن انتشار كورونا في المدينة

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، انخفاض عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، وقلة نسبة انتشار الوباء في المدينة.





وأشار إلى انخفاض من تم إدخالهم لمستشفيات المدينة بفيروس كورونا من 463 إلى 383، موضحا أن إجمالي الحالات الحرجة بلغ 835.





أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، وصول إجمالي حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 1.850.527 والوفيات 114.245.





ووفقًا لآخر إحصائيات الجامعة، لا زالت الولايات المتحدة تتربع الصدارة من حيث عدد إصابات كورونا، وذلك بتسجيل 557571.





ويلي أمريكا، إسبانيا بعدد إصابات 166831، إيطاليا 156363، فرنسا 133670، ألمانيا 127854، بريطانيا 85208، الصين 83135، وإيران 71686.





فيما بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 22105، تلتها إيطاليا 19899، وإسبانيا 17209، فرنسا 14393، وبريطانيا 10612.



