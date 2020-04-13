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فن

بهرة.. وعكة صحية لشقيقة الفنانة نهال عنبر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:26 م
نهال عنبر
نهال عنبر
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نهال عنبر تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تطالب فيه جمهورها بالدعاء لشقيقتها "بهرة"، التي تدهورت حالتها الصحية مؤخرًا. 

وعلقت نهال قائلة : "دعواتكم لأختي الوحيدة الغالية بهرة اللي مليش غيرها في الدنيا أن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة أمين يا رب".

يذكر أن "بهرة" شقيقة الفنانة نهال عنبر، تعاني من ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي، وكانت قد دخلت في غيبوبة، وتم نقلها إلى المستشفى قبل أن تعود للمنزل مع توفير كافة الاحتياجات الطبية لها.

في سياق آخر تشارك نهال عنبر في بطولة مسلسل "فرصة تانية" المقرر عرضه في رمضان 2020، بطولة ياسمين صبري، إدوارد، محمود البزاوي، ومن إخراج مرقس عادل.
بهرة.. وعكة صحية لشقيقة الفنانة نهال عنبر
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