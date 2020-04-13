بهرة.. وعكة صحية لشقيقة الفنانة نهال عنبر

يذكر أن "بهرة" شقيقة الفنانة نهال عنبر، تعاني من ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي، وكانت قد دخلت في غيبوبة، وتم نقلها إلى المستشفى قبل أن تعود للمنزل مع توفير كافة الاحتياجات الطبية لها.



