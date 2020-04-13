جريمة جديدة يرتكبها النظام القطري ضد المغتربين.. تعرف عليها

كشف فهد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر، عن جريمة ارتكبها نظام الحمدين في الدوحة ضد المغتربين العاملين علي الأراضي القطرية، قائلا: "‏معلومات مؤكدة من داخل ‎قطر تفيد بأن عصابة ‎الدوحة المجرمين قاموا بإحراق أكثر من ٨٠ جثة توفوا متأثرين بفيروس ‎كورونا".









وذكر أحد افراد الأسرة القطرية الحاكمة عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة" تويتر " : تم إحراق الجثث ودفنها في مكب النفايات في منطقة مسيعيد، فالجثث تعود لأجانب وتم إبلاغ سفاراتهم بأنه تم دفن الجثث احترازيًا لكي لا تنتقل العدوى".









كانت وزارة الصحة العامة في قطر كشفت اليوم الإثنين 13 أبريل عن آخر مستجدات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارة من حيث حالات الإصابة والوفيات والتعافي حيث أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الإثنين عن تسجيل 252 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل المجموع الإجمالي حتى الآن لحالات الإصابة إلى 3231.









كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 59 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 334 حالة.









وذكرت الوزارة، في بيان لها بهذا الخصوص، أن حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة.





وتم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.









ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية ليستقر رقم الوفيات في دولة قطر عند 7 حالات فقط.









وأوضحت وزارة الصحة العامة في قطر أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم فحص 1726 فردا جديدا في البلاد من الفيروس، ليصل مجموع من تم فحصهم حتى الآن إلى 50828.









ودعت وزارة الصحة العامة جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس.







