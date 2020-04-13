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اقتصاد

وزير الطاقة السعودي: تخفيضات إنتاج النفط العالمي الفعلية تزيد عن 19 مليون ب/ي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:21 م
أوبك
أوبك
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رويترز

قال وزير الطاقة السعودي يوم الاثنين إن التخفيضات الفعلية لإمدادات النفط العالمية ستبلغ نحو 19.5 مليون برميل يوميا مع الأخذ في الاعتبار اتفاق الخفض الذي أبرمته أوبك+، وتعهدات من دول أخرى في مجموعة العشرين ومشتريات النفط المخصصة للاحتياطيات.


قال الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن دول مجموعة العشرين من خارج تحالف أوبك+ تعهدت بخفض إمدادات النفط بنحو 3.7 مليون برميل يوميا، بينما من المتوقع أن تبلغ مشتريات الخام المخصصة للاحتياطيات (الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية) 200 مليون برميل خلال الشهرين المقبلين.

 

وأضاف الأمير عبد العزيز أن المملكة قد تقلص إنتاج النفط دون حصتها الحالية البالغة 8.5 مليون برميل يوميا إذا كانت هناك حاجة للسوق وإذا جرى تنفيذ التخفيضات بشكل جماعي مع البقية على أساس متناسب.

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