رئيس البرازيل يحضن الناس في الشوارع رغم كورونا.. ووزير الصحة يهاجمه ..فيديو

شن وزير الصحة البرازيلي هجوما علنيا على الرئيس جائير بولسونارو بشأن فيروس كورونا، متهما إياه بإثارة الشك في عثول البرازيليين بشأن الحاجة إلى الابتعاد الاجتماعي.





بحسب "جارديان" البريطانية، في مقابلة ليلة الأحد مع شبكة التلفزيون البرازيلية الأكثر مشاهدة، أشار لويز هنريك مانديتا إلى أن إصرار بولسونارو على تجاهل توصيات وزارة الصحة بالتباعد الاجتماعي يربك 210 مليون مواطن في البلاد.





وقال مانديتا:"إنهم لا يعرفون هل يستمعوا إلى وزير الصحة أو إلى الرئيس"، مطالبا إدارة بولسونارو إلى تقديم خط واحد متحد لكيفية إبطاء وباء كورونا.





قال مانديتا في تحدٍ واضح لتحدي بولسونارو المتكرر للمبادئ التوجيهية البعيدة: "عندما ترى أشخاصًا يدخلون المخابز، إلى محلات السوبر ماركت ... فمن الواضح أن هذا أمر خاطئ".





وذلك في إشارة إلى ويارة الرئيس بولسونارو زعيم اليمين المتطرف سوبر ماركت في العاصمة برازيليا في 29 مارس، ومخبر الخميش الماضي، حيث احتضن والتقط صورا مع المعجبين.



