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توك شو

موجود في مصر من نوفمبر.. عالم مصريات يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
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عادل نصار

قال عالم المصريات، الدكتور وسيم السيسى، إن فيروس كورونا دخل مصر مبكرا فى شهر نوفمبر الماضى، ولم يعلم أحد بذلك، مضيفا: "اعرف ناس مقربين أصيبوا بعد عودتهم فى شهر نوفمبر الماضى، كان دور برد عنيف وظنوا أنه كورونا، ولكنها لم تكن دور برد عادى".


وأشار وسيم السيسى، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة ON ، إن الشعب المصرى ملتزم، و "خير الامور الوسط"، بدون عزل تام، او فتح تام، متابعا أن مصر تحركت بشكل قوى وسريع فى ازمة كورونا وقامت بدور رائع فى مواجهة الازمة.

 

وواصل: "التسليم لدى المصريين بأنه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، والحالة النفسية كان لها دور قوي في تقوية جهاز المناعة، بجانب استخدام المياه بكثرة فى مصر، وكذلك تناول المصريين للمشروبات طبيعية كـ الجنزبيل والليمون، لكن الأوروبيين يستخدمون الأدوية بدلا من هذه المشروبات حينما يصابون بالمرض".


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