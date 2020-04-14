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رياضة

ربيع ياسين: سداسي الأهلي الكبير طلبوا الحصول على مبلغ موحد أثناء التجديد.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:19 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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حسن العمدة
قال ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، إنه يتعجب من الطريقة التي تعامل بها رباعي كبار الأهلي في الآونة الأخيرة.

وأكد ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كنا 6 لاعبين من الكبار، أنا وضياء السيد، احمد شوبير، علاء ميهوب، حمادة صدقي، محمود صالح، وجددنا في أقل من 30 دقيقة فقط".

وأوضح: "قلت للخماسي إن النادي الأهلي هو اللي عملنا ومينفعش نفكر في التجديد للنادي الأهلي وطلبنا من حسن حمدي والخطيب الحصول على مبلغ موحد أثناء التجديد"

ويتولي ربيع ياسين نجم مصر السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب مصر للشباب ويجهز ياسين الفريق الحالي لتصفيات كأس إفريقيا للشباب 2021 المقامة في موريتانيا.

وقاد ياسين منتخب مصر للشباب لآخر لقب فاز به في كأس إفريقيا وكان ذلك في الجزائر عام 2013 وكان يضم الفريق رامي ربيعة ومسعد عوض وياسر إبراهيم وأحمد سمير وأحمد حسن كوكا ومحمود عبد المنعم (كهربا) ومحمود تريزيجيه وصالح جمعة وأحمد رفعت وحسام غالي.
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