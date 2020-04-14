ربيع ياسين: سداسي الأهلي الكبير طلبوا الحصول على مبلغ موحد أثناء التجديد.. فيديو

قال ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، إنه يتعجب من الطريقة التي تعامل بها رباعي كبار الأهلي في الآونة الأخيرة.





وأكد ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كنا 6 لاعبين من الكبار، أنا وضياء السيد، احمد شوبير، علاء ميهوب، حمادة صدقي، محمود صالح، وجددنا في أقل من 30 دقيقة فقط".





وأوضح: "قلت للخماسي إن النادي الأهلي هو اللي عملنا ومينفعش نفكر في التجديد للنادي الأهلي وطلبنا من حسن حمدي والخطيب الحصول على مبلغ موحد أثناء التجديد"



