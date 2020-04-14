لأول مرة ..التفاصيل الكاملة لصفقة توقيع عبدالله السعيد للزمالك ..فيديو

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين كواليس مهمة عن صفقة القرن لنادي الزمالك التي تحدث عنها كثيرا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





وقال سيد مرعي في تصريحات تليفزيونية إنه جلس مع مرتضى منصور فطالب ببعض الأموال الخاصة به لدي القلعة البيضاء فرد عليه وقال نصًا:" عايز فلوسك..هات عبدالله السعيد"، فرددت عليه:" عبدالله وأحمد فتحي".





وأضاف :" تحدثت مع عبدالله السعيد عبر رسالة نصية ثم هاتفيًا وحددنا موعد لنتقابل به".





وتابع:" تم الإتفاق علي أن نتقابل في مدينتي وجاء متخفيًا ب"كاب" و"كوفيه" وقلت له أنني أريد أن يوقع للزمالك فطلب 50 مليون جنيه في عامين".





وقال:"إنه تحدث مع مرتضى منصور رئيس الزمالك هاتفيًا وتفاوضنا وتم الإتفاق علي حصوله علي 40 مليون جنيه لمدة عامين ".





وأضاف أن" اسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة واحمد وأمير مرتضي تحدثوا مع السعيد وحددنا جلسة ليوقع عقوده شريطة أن يحصل علي 40 مليون جنيه كاش".





وتابع:" اشترينا 7 شنط سفر من محل بجوار سور نادي الزمالك وذهبنا لمكتب مرتضى منصور في الدقي ووضعنا الــ40 مليون بها في الحادية عشر مساء وكان معي أحمد وأمير مرتضي وإسماعيل يوسف".





وقال:" إنه اثناء تحركنا إلي الموعد المحدد بالرحاب ..فوجئت برسالة من عبدالله السعيد بان هناك عرض إنجليزي من كريستال بالاس الإنجليزي جلبه له محمد صلاح نجم مصر المحترف في ليفربول ولكني نجحت في إقناعه".





وتابع:" أشفقت علي عبدالله السعيد من الحصول علي 40 مليون جنيه كاش..لا أعتقد انه نام في هذا اليوم".





وأضاف:" وقعنا العقود وكان من المفترض ان يتم الإعلان عن الصفقة حيث يحق له التوقيع لأي نادي لكن مرتضي منصور رئيس الزمالك رفض خشية تعرض عبدالله السعيد للأذي إنتظارًا لنقل أبنائه لمدارس أخري بعد تلقيه تهديدات نتيجة تسريب الأمر".





وأضاف سيد مرعي أن ابنه كان حزينًا حين شاهد عبدالله السعيد في منزله وعلم بإنضمامه للزمالك.







