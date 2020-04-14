AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لأول مرة ..التفاصيل الكاملة لصفقة توقيع عبدالله السعيد للزمالك ..فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين كواليس مهمة عن صفقة القرن لنادي الزمالك التي تحدث عنها كثيرا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال سيد مرعي في تصريحات تليفزيونية إنه جلس مع مرتضى منصور فطالب ببعض الأموال الخاصة به لدي القلعة البيضاء فرد عليه وقال نصًا:" عايز فلوسك..هات عبدالله السعيد"، فرددت عليه:" عبدالله وأحمد فتحي".

وأضاف :" تحدثت مع عبدالله السعيد عبر رسالة نصية ثم هاتفيًا وحددنا موعد لنتقابل به".

وتابع:" تم الإتفاق علي أن نتقابل في مدينتي وجاء متخفيًا ب"كاب" و"كوفيه" وقلت له أنني أريد أن يوقع للزمالك فطلب 50 مليون جنيه في عامين".

وقال:"إنه تحدث مع مرتضى منصور  رئيس الزمالك هاتفيًا وتفاوضنا وتم الإتفاق علي حصوله علي 40 مليون جنيه لمدة عامين ".

وأضاف أن" اسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة واحمد وأمير مرتضي تحدثوا مع السعيد وحددنا جلسة ليوقع عقوده شريطة أن يحصل علي 40 مليون جنيه كاش".

وتابع:" اشترينا 7 شنط سفر من محل بجوار سور نادي الزمالك وذهبنا لمكتب مرتضى منصور في الدقي ووضعنا الــ40 مليون بها في الحادية عشر مساء وكان معي أحمد وأمير مرتضي وإسماعيل يوسف".

وقال:" إنه اثناء تحركنا إلي الموعد المحدد بالرحاب ..فوجئت برسالة من عبدالله السعيد بان هناك عرض إنجليزي من كريستال بالاس الإنجليزي جلبه له محمد صلاح نجم مصر المحترف في ليفربول ولكني نجحت في إقناعه".

وتابع:" أشفقت علي عبدالله السعيد من الحصول علي 40 مليون جنيه كاش..لا أعتقد انه نام في هذا اليوم".

وأضاف:" وقعنا العقود وكان من المفترض ان يتم الإعلان عن الصفقة حيث يحق له التوقيع لأي نادي لكن مرتضي منصور رئيس الزمالك رفض خشية تعرض عبدالله السعيد للأذي إنتظارًا لنقل أبنائه لمدارس أخري بعد تلقيه تهديدات نتيجة تسريب الأمر".

وأضاف سيد مرعي أن ابنه كان حزينًا حين شاهد عبدالله السعيد في منزله وعلم بإنضمامه للزمالك.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض خيالي.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع أحمد فتحي

مرتضى منصور: كهربا "هارب".. وكان يريد الحصول على 20 مليون جنيه

خائف من شيء واحد.. حسام عاشور يرحب بالانضمام الزمالك بعد جلسة مفاوضات مع سيد مرعي

مرتضي منصور: انتقال عنتر للزمالك كلف الأهلي 42 مليون جنيه

حقيقة التعاقد مع أحمد فتحي وموقف كارتيرون من تجديد عقده ..تصريحات حاسمة لـ مرتضى منصور

اشترينا 7 شنط.. كواليس انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك.. وسبب تدخل محمد صلاح

ترشيحاتنا

بعد تجاهل إجراءات الدولة بشأن كورونا.. محمد رمضان يتصدر تويتر

حالتها حرجة.. إصابة جديدة لـ رضيعة بفيروس كورونا

لواء طيار متقاعد يكشف سبب استمرار معركة المنصورة لـ 53 دقيقة.. فيديو

الأسطورة واحد بس.. محمد رمضان يشعل الأزمة مع أحمد فهمي مجددًا

هل قيلولة بعد الظهر تسبب زيادة الوزن؟.. اعرف الإجابة

الأجانب بيحسدونا.. عميد معهد القلب السابق يزف بشرى للمواطنين بشأن مستقبل كورونا في مصر.. فيديو

AdvertisementS

شاهد.. إعلان ميدان التحرير يبعد أحمد فتحي عن الانضمام للزمالك

خناقة بين مصطفى فتحي وجمهور الزمالك بسبب كهربا.. تفاصيل

اشترينا 7 شنط.. كواليس انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك.. وسبب تدخل محمد صلاح

لأول مرة ..التفاصيل الكاملة لصفقة توقيع عبدالله السعيد للزمالك ..فيديو

أخبار الرياضة.. الأهلي يرفض عودة أزارو.. مصطفى فتحي يثير غضب جماهير ناديه بسبب كهربا.. 7 شنط وصلاح ضمن كواليس انتقال عبد الله السعيد للزمالك

سيد مرعي يكشف كواليس مفاوضات انتقال ثنائي الأهلي إلى الزمالك.. وموقف مرتضى منصور

مدرب منتخب الشباب: حملة زملكاوية على الأهلي.. والهجوم على الخطيب وحمدي لا يصح.. فيديو

ليس أحمد الشناوي.. بديل غير متوقع لـ شريف إكرامي في الأهلي.. فيديو

أيمن يونس غاضبا: اللاعبون يتباهون بالبلطجة في تصريحاتهم عبر وسائل الإعلام

ربيع ياسين لـ الخطيب: حافظ على صالح جمعة.. وما تسمعش دايما لـ كلام فايلر.. فيديو

تعرف على البديل.. الأهلى يرفض عودة وليد أزارو.. فيديو

خالد الغندور: موقف محمود علاء من التجديد للزمالك يختلف عن ثلاثي الأهلي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى.. هيونداي توسان 2021 تظهر بالشكل المتوقع.. صور

غرف مكتظة بالجثث.. شاهد صور من داخل أحد المستشفيات الأمريكية في زمن كورونا

يقترب من النصف.. شركة شهيرة تمنح درة خصما على "تي شيرت" لجلسة تصويرها