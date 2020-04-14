محافظ القاهرة : توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على غير القادرين

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن جمعية رسالة ستقوم اليوم تحت إشراف محافظة القاهرة بتوزيع ٢٥٠٠ كرتونة تموينية. على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الاسمرات .





وأشاد محافظ القاهرة بدورمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين غير القادرين.



