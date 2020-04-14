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محافظات

محافظ القاهرة : توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على غير القادرين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:17 ص
توزيع كراتين
توزيع كراتين
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عبد العزيز جمال
قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن جمعية رسالة ستقوم اليوم تحت إشراف محافظة القاهرة بتوزيع ٢٥٠٠ كرتونة تموينية. على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الاسمرات . 

  وأشاد محافظ القاهرة بدورمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين غير القادرين. 

وأضاف محافظ القاهرة أن الكراتين التى سيتم توزيعها اليوم تمثل الدفعة الأولى من ٨ آلاف كرتونة ستقدمها جمعية رسالة لتوزيعها فى مناطق أهالينا  والمحروسة بالسلام وروضة السيدة لتوفير المواد الغذائية الاساسية لسكان تلك المناطق قبل حلول شهر رمضان المعظم .
محافظ القاهرة : توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على غير القادرين
محافظ القاهرة : توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على غير القادرين
محافظ القاهرة : توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على غير القادرين
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