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رياضة

أمير عزمي: شيكابالا اتظلم كثيرا.. وأتمنى انضمام حسام عاشور للزمالك.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:34 ص
أمير عزمي
أمير عزمي
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إسراء أشرف
قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك سابقا، إن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت عقبة، ظلم كثيرا.

وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "شيكابالا اتظلم كتير وحصل على فرص في أوروبا ربما استخدمها بشكل خاطئ ولكنه لاعب كبير وفي حتة تانية خالص ولكن هو اتظلم".

وأضاف: "أتمنى إنضمام حسام عاشور لنادي الزمالك وهو مفيد لأي نادي، ولكن أعتقد أن ذلك سيكون صعبا للغاية".

وتابع: "يبدو أن العلاقة التاريخية بين حسام عاشور قائد الأهلي وناديه الأحمر، قد انتهت بعدما رفض مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب، تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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