AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هند النعساني تشيد بدور الإصلاحات الاقتصادية في صمود مصر ضد كورونا.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:38 ص
الإعلامية هند النعسانى
الإعلامية هند النعسانى
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الإعلامية هند النعسانى إن كل يوم يمر خلال الأزمة الحالية، يدل على أن الدولة المصرية العظيمة كانت لها رؤية ناجحة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.


 وأضافت النعسانى خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع علي فضائية صدي البلد، أن كل الإشادات العالمية، تدل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في ظروف عصيبة مرت بها مصر.


وأشارت، إلي أن الظروف التي كانت تمر بها مصر، كانت تحتاج رجل دولة عظيما ودولة حكيمة، قادرة على الإدارة والعمل .


 وأوضحت "النعساني"، أن النجاح لايأتي بالتمني ولا بـ الأيدي المرتعشه ، بل يحتاج إلي الصبر والجهد.


وتابعت، أن الاقتصاد المصري حسب إحصائيات عالمية، سيحقق4.1% معدل نمو في عام 2020، وخلال الأزمة الحالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هند النعساني: الدولة تبذل قصارى جهدها للقضاء على ختان الإناث

هند النعسانى لـ المصريين: ساعدوا الدولة على تجاوز أزمة كورونا.. فيديو

مذيعة صباح البلد تشيد بالإجراءات الوقائية بمحطة مياه روض الفرج.. فيديو

كورونا يظهر قوة الاقتصاد المصري.. تقارير دولية تشيد بصموده.. ونواب: خفف من تداعيات أزمة كوفيد 19

دولة أفعال لا اقوال..النعسانى: نرفع القبعة لإرادة الدولة المصرية.. فيديو

هند النعساني: أبو العينين يدعم الدولة دائما في المواقف العصيبة

ترشيحاتنا

إطلالة جريئة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

مفتي الجمهورية يحسم الجدل: اللجنة الطبية أجمعت على ضرورة الصيام لمواجهة كورونا

اشترينا 7 شنط.. كواليس انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك.. وسبب تدخل محمد صلاح

بعد تجاهل إجراءات الدولة بشأن كورونا.. محمد رمضان يتصدر تويتر

الأولوية للمستشفيات.. الأوقاف: إقبال كبير على إنتاجنا من قناع الوجه الواقي.. وتدشين الخط الثاني

أحمد شوبير يكشف خناقة حسام حسن وشقيقه في الأهلي .. فيديو

AdvertisementS

السيناريو الأسوأ.. 4 قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لـ القضاء على الزحام .. فيديو

أخبار الفن.. أول ظهور لـ زينب يوسف شعبان.. محمد رمضان يشعل الأزمة مع أحمد فهمي.. حقيقة ضبط ميساء مغربي في شقة دبي

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

ماذا سيحدث لو فشل الطالب في عرض بحثه شفويا أول سبتمبر ؟ .. وزير التعليم يجيب

القبض على بعض مرتزقة أردوغان في ليبيا.. فيديو

الظهور الأول.. شاهد "زينب" ابنة الفنان يوسف شعبان من زوجته الكويتية

الأجانب بيحسدونا.. عميد معهد القلب السابق يزف بشرى للمواطنين بشأن مستقبل كورونا في مصر.. فيديو

6 سور قرآنية لا تستغني عنها.. كنز في حياتك

حياتها في خطر.. هل تلقى ميجان مصير ديانا بعد مقابلتها التليفزيونية ؟

ذكر يرفع البلاء والوباء ويقيك كورونا.. ردده 3 مرات صباحا ولا تهمله كالكثيرين

سعر الذهب في مستهل التعاملات.. اليوم

«معجزة ترامب» تصيب المتعافين من كورونا بأمراض أخرى.. والبرازيل توقف العلاج بـ الكلوركين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقترب من النصف.. شركة شهيرة تمنح درة خصما على "تي شيرت" لجلسة تصويرها

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

خبيرة تغذية تحذر من تناول الطعام العفن