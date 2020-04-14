هند النعساني تشيد بدور الإصلاحات الاقتصادية في صمود مصر ضد كورونا.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى إن كل يوم يمر خلال الأزمة الحالية، يدل على أن الدولة المصرية العظيمة كانت لها رؤية ناجحة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.









وأضافت النعسانى خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع علي فضائية صدي البلد، أن كل الإشادات العالمية، تدل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في ظروف عصيبة مرت بها مصر.









وأشارت، إلي أن الظروف التي كانت تمر بها مصر، كانت تحتاج رجل دولة عظيما ودولة حكيمة، قادرة على الإدارة والعمل .









وأوضحت "النعساني"، أن النجاح لايأتي بالتمني ولا بـ الأيدي المرتعشه ، بل يحتاج إلي الصبر والجهد.









وتابعت، أن الاقتصاد المصري حسب إحصائيات عالمية، سيحقق4.1% معدل نمو في عام 2020، وخلال الأزمة الحالية.