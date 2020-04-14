تحت شعار خليك في بيتك.. تشكيل فرق طبية متطوعة لمواجهة كورونا في كفر الشيخ .. صور

دشنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، فرق التصدى الوقائي التطوعية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة تحت شعار "خليك فى بيتك"، وذلك لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





يأتي ذلك بإشراف مدير عام الطب الوقائي وإعداد وتدريب الدكتورة شيماء عكاشة، مدير إدارة الأمراض المعدية والترصد ومنسق عام كورونا بكفر الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وقالت الدكتورة شيماء عكاشة، مدير إدارة الأمراض المعدية والترصد ومنسق عام كورونا بكفر الشيخ، إنه جرى إعداد خطة موحدة لتكوين فرق تصدى متطوعة للمساعدة في أعمال ترصد الكورونا ومتابعة القادمين والمخالطين، لافتة إلى أن الفريق يتكون من 15 إلى 20 متطوعًا من الصيادلة والأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي.

وأضافت، أننه جرى التدريب من خلال إدارة الأمراض المعدية والترصد بالمديرية على أعمال الترصد النشط، والتي تتضمن ترصد الحدث، متابعة المخالطين والقادمين، إجراءات العزل المنزل، و إجراءات الحجر، و التوثيق الالكترونى، و التوعية والتثقيف الصحى، لافتة إلى طباعة شعار الحملة على بالطو كل طبيب "خليك فى بيتك".





وأشارت إلى أنه سوف يتم تنسيق العمل من خلال مشرف بالمديرية لكل إدارة صحية مع مدير الإدارة ومسؤل الوقائي ومسؤل الترصد لمتابعة أعمال الفرق والتدريب الدورى والتدريب على رأس العمل ، موضحة أنه جرى تسجيل فيديوهات تدريبية كورش عمل للشباب المتطوعين منعا للتجمعات أو الندوات.





وأوضحت منسق عام كورونا بكفر الشيخ، أنه جرى تدشين جروب واتس مركزى يضاف عليه جميع الفرق بالمحافظة للرد على أى استفسار و لسرعة تلقى البلاغات والتعامل الفورى معها أيا كان نوع البلاغ من مواطن أو جهة أمنية أو كمائن أو علاج حر أو ترصد نشط أو ترصد حدث.



