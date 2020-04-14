وسط انشغال العالم بكورونا.. زعيم كوريا الشمالية يطلق صواريخ كروز قصيرة المدى

أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية جنوبية اليوم، الثلاثاء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في سيول أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ يعتقد أنها صواريخ كروز قصيرة المدى.





وبحسب ما ورد، أُطلقت بيونج يانج الصواريخ من مقاطعة كانجوون على بحر اليابان وحلقت على مسافة 150 كيلومترًا (93 ميلًا).





وتأتي الأخبار بعد أسبوعين فقط من اختبار بيونجيانج لقاذفات صواريخ متعددة "فائقة الضخامة"، حيث أطلقت قذيفتين قصيرتي المدى من ونسان، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب.





وقالت السلطات المضطلعة في كوريا الجنوبية في بيان "جيشنا يراقب ويحافظ على الاستعداد في ضوء الأعمال العسكرية المحتملة من قبل كوريا الشمالية، كما تحقق وكالات المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية بدقة في المعلومات المتاحة".





يأتي هذا في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بجائحة فيروس كورونا، حيث تفشى الوباء فيما يقرب من 190 دولة حتى الآن، فيما لا توجد حالات مؤكدة رسميًا لـ COVID-19 في كوريا الشمالية، على الرغم من أن مصادر في كوريا الجنوبية تذكر أن الوباء يؤثر بشكل مطرد على البلاد.





ومن المرجح أن يكون الفيروس قد جاء إلى كوريا الشمالية من الصين، حيث نشأ الفيروس، وتأثيره أكبر من كوريا الجنوبية.





أما عن القيود الحدودية بين الصين وكوريا الشمالية فهي أكثر هدوءًا من الحدود العسكرية بين كوريا الشمالية والجنوبية. ومع ذلك، كانت حالات إصابة بـ COVID-19 المشتبه بها في المقاطعتين الصينيتين (لياونينج وجيلين) المتاخمتين لكوريا الشمالية منخفضة.





ووفقا لـ مترو البريطانية، قُتل مسؤول كوري شمالي بالرصاص لأنه ذهب إلى حمام عام بينما كان من المفترض أن يكون في الحجر الصحي وتم القبض على المسؤول التجاري وأعدم على الفور بعد المخاطرة بانتشار المرض الفتاك، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.





وقالت مصادر إن المسؤول تم عزله بعد سفره إلى الصين مع زعيم البلاد كيم جونج أون. ويقال إنه تجاهل تهديد الديكتاتور "بالحكم بالقانون العسكري" ضد أي شخص ترك الحجر الصحي دون موافقة.

