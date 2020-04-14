AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية: تكليف رئاسي بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال حتى يتجاوز محنة كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:31 ص
وزير المالية
وزير المالية
Advertisements
محمد يحيي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تُسهم فى سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذى يُساند القطاعات الاقتصادية؛ حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد؛ فالدولة حريصة على استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ، بقدر الإمكان، على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات للاقتصاد القومى بحيث لا نكون مضطرين للبداية من جديد فى الملف الاقتصادى بعد مضى أزمة «كورونا».


وقال وزيرالمالية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه سواءً فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد، وسيتم رفع الحجز أيضًا الناتج عن المديونية واجبة الأداء فور سداد الممول ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات الداعمة لمجتمع الأعمال تعكس اهتمام القيادة السياسية بمساندة كل القطاعات الاقتصادية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وأوضح رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه ينبغى على الممولين الذين تم الحجز عليهم سواءً من «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» نتيجة الربط لعدم الطعن «إخطار فى مواجهة النيابة - إعلان باللوحة - نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة ومنها: «١٩ض، ١٤ ض ق، ١٥ ض ق»، أن يتقدموا بطلب لإنهاء النزاع مع سداد ١٪ فقط من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، حتى يتم رفع الحجز فورًا مع فتح باب الطعن له من جديد. 


وأشار إلى أن مصلحة الصرائب المصرية، ترفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء، سواءً أكان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء المنازعات، أو لجنة إعادة النظر، فور سداد الممول أو المسجل ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء بدلًا من ١٠٪ مع الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات، لافتًا إلى أنه يستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقف نهائيًا ومحجوز عليه لدى الغير.


وناشد الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم، سرعة التقدم بطلبات لإنهاء المنازعة قبل ٣٠ يونيه المقبل، على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، ورفع الحجوزات عنهم، وتحصيل حق الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: الحجز على حسابات الممولين لا يكون إلا في حدود الضريبة المستحقة

الدستورية: المحكمة الابتدائية مختصة بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة

لماذا خصت الدستورية المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة؟ مستندات

قبل مناقشته بالبرلمان.. ننشر ملامح قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وزير المالية: فرصة جديدة للممولين للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات دون اللجوء للمحاكم

توجيه جديد من الضرائب للممولين: قدموا طلبا لإنهاء المنازعة قبل 30 يونيو

ترشيحاتنا

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

شاهد.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا برياضة "هولا هوب"

بعد دخول ابنتها الحجر الصحي .. القصة الكاملة لابنة منال سلامة

خطة سريعة لإنقاص الوزن.. ٥ أنواع مختلفة من الإفطار لحرق الدهون

شوبير يلمح إلى رحيل 7 لاعبين من الزمالك في الصيف .. تعرف عليهم

نائب رئيس الفيفا: لا عودة للنشاط الكروي للمنتخبات قبل 2021

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول كبدة الدجاج؟

هل أنت منهم؟.. أشخاص تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا دون ظهور أعراض

كورونا يكشف الجريمة.. زوج يقتل زوجته ويخفى جثتها ويدعى إصابتها بالفيروس