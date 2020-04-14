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اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:10 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
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وكالات
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر151 نقاط ليبلغ مستوى 3ر4829 نقاط بنسبة صعود بلغت 24ر3 %.
وجرى تداول كمية أسهم بلغت 2ر195 مليون سهم عبر 9460 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر55 ملايين دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر37 نقاط ليبلغ مستوى 9ر4026 نقاط بنسبة صعود بلغت 94ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر41 مليون سهم عبر 1693 صفقة نقدية بقيمة 4ر2 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر208 نقاط ليبلغ مستوى 5ر5236 نقاط بنسبة صعود بلغت 15ر4 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 03ر154 مليون سهم عبر 7767 صفقة بقيمة 9ر52 ملايين دينار
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