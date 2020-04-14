نفسك فى حاجة مسكرة... اعملي مشبك في نصف ساعة فقط

فى ظل ارتفاع درجة الحرارة، يشعر الكثير بالعطش مع الرغبة فى تناول سكريات وحلويات، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المشبك بالمنزل، بأقل التكاليف لعشاق تناول المشكك، وفى اسرع وقت خلال نصف ساعة فقط ، وبمذاق لا يقاوم.









مقادير طريقة عمل المشبك:





1 كوب دقيق

نصف كوب نشا

1 ملعقة خميرة

سكر معقود

ملح





طريقة عمل المشبك:









* نقلب الدقيق مع النشا والخميرة مع ذرة ملح والقليل من الماء حتى تتكون عجينة.

* نترك العجينة حتى تتخمر ونشكل عجينة ونضعها فى القمع ونشكل الأقراص بالشكل المعتاد.

* ضعى المشبك فى زيت ساخن على النار حتى يصبح لونه ذهبى ثم نقلب على الوجه الأخر وننتظر قليلا ثم نخرجه .

*ضعيه فى عسل ثقيل ثم اخرجيه منه ويقدم بعد أن يصفى.