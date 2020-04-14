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محافظات

شباب الغربية يبادر بتخفيف وطأة الحجر الصحي على مصابي فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:35 م
توفير وجبات يومية
توفير وجبات يومية لمرضي "كورونا "
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أحمد على

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم إعلان العاملين بمطعم "إطعام الخير " المجاني اليوم توفير وجبات ساخنه من مطبخ المشروع لتوزيعها علي المتضررين من مرضي فيروس كورنا والمحجوزين حاليا بمستشفى العزل الصحي بكفر الزيات.


وأضاف المشاركون في عمل التبرعات والخير بالمطعم والمتبرعون منذ إنشائه وفكرته الأساسية إن تقديم الطعام بالمجان للمحتاجين والفقراء سواء داخل المطعم للفقراء وأسرهم أو من خلال  توزيعها علي المستحقين من المرضي وعابري السبيل، ورأت الإدارة أن المتضررين من مرضي فيروس كورونا هو الواجب الوقتي والعاجل وأصحاب الأولويات فكان لا بد من الاهتمام بهم.


وأضاف عبد العزيز السعيد المشرف علي مشروع أن إطعام الخير المجاني أن الإدارة لا يمكن أن تقصر في حق فقير أو سائل أو محتاج  للطعام وتعود علي الطعام في المطعم لذلك جاءت الفكرة بزيادة عدد الوجبات اليومية وتخصيص جزء كبير منها لحالات المصابين في مستشفى العزل ، بعدما تأكد أن عدد الأسرة  في العزل 100 سرير بخلاف  العناية المركزة فتم تدبير وجبات ساخنة يومية لأكثر من النصف وتوزيعها من خلال اللجان الشعبية المهتمين للأمر والمتابعين احتياجات المستشفى من فاعلي الخير بالغربية، والحمد لله بدأ اليوم الأول بنجاح باهر ووصلت الوجبات ساخنة في مواعيدها بالاشتراطات الصحية المطلوبة.


كما طبقت إدارة المطعم كافة الشروط واللوائح الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتعليمات الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بشأن الاحترازات والشروط  المنوطة من الحد من انتشار فيروس كورونا.


يذكر أن القائمين على مشروع إطعام الخير يقومون بالعمل التطوعى والخدمى بالجهود الذاتية وقبول التبرعات العينية والمادية بشكل مباشر من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وجميع الجهات الرسمية المنوطة بالعمل الاجتماعى.

شباب الغربية يبادر بتخفيف وطأة الحجر الصحي على مصابي فيروس كورونا
شباب الغربية يبادر بتخفيف وطأة الحجر الصحي على مصابي فيروس كورونا
شباب الغربية يبادر بتخفيف وطأة الحجر الصحي على مصابي فيروس كورونا
شباب الغربية يبادر بتخفيف وطأة الحجر الصحي على مصابي فيروس كورونا
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