غسل موتى كورونا يثير جدلا.. وعلي جمعة يستند للفقهاء: يسقط في هذه الحالة

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المذهب الشافعي أجاز غسل عموم جسد الميت بالماء، ولا يشترط تدليك الجسد، بسكب الماء علي الجثمان، أو غمسه فى حوض به ماء، وفى حالة عدم الاستطاعة أجاز العلماء سقوط الغسل عن المتوفى.
وأوضح "جمعة" خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الشافعية لم يحددوا شروطا معينة للكفن ولكن الشرط الوحيد أن يستر الجسد بالكامل سواء بالقماش أو البلاستيك، علمًا بأن الكفن الحالي ما هو إلا نوع من أنواع الزينة المستحدثة فى عصرنا الحال إعمال بقول الله تعالى: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ".
وأكد أن هذا الدين جاء بالحنيفية السمحة، يسر لا عسر فيه، ولن يغلب عسر يسرين، مناشدًا الجميع عدم التشدد واختلاق المشاكل والأعذار، ويجب على الجميع تنفيذ شرع الله بما تيسر، والتخفيف على أنفسنا وعلى من حولنا، وعلينا السعي بالدين الذي يدعو للسلام والأمان والمحافظة على النفس والعقل والدين والعرض والمال وكرامة الإنسان.