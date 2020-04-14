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كندا تسجل 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:30 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة "تن"، خبرا عاجلا يفيد بأن كندا تسجل 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ولم تذكر القناة أى تفاصيل عن الخبر.

وكانت السلطات الصحية الكندية، أعلنت أمس، الإثنين، تسجيل 50 حالة وفاة جديدة  جراء الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة إلى 767 حالة.

كما سجلت البلاد 1163 حالة جديدة اليوم ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في شتى أنحاء كندا إلى 25546 حالة، من بينها أيضا 7013 حالات تعافٍ.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وثائق حكوميّة داخليّة بأن السلطات الفدرالية الكندية تحركت ببطء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتفاجأت بسرعة انتشاره في البلاد. وحتى منتصف شهر مارس، كان مسؤولو الصحة العامة يقولون إن خطر انتشار الفيروس منخفض في كندا، وتم إغلاق المرافق الاقتصادية غير الضرورية بعد أسبوعين فقط في أواخر الشهر. وأعدت بعض الوزارات هذه الوثائق ورفعتها إلى لجنة الصحة في مجلس العموم الكندي.

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