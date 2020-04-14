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اقتصاد

الإمارات تستغل أزمة كورونا.. صيانة شاملة لأسطول طائرات فلاي دبي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:31 م
وكالات
يخضع أسطول " فلاي دبي " خلال فترة التوقف الحالية لبرنامج صيانة شامل مجدول، حيث تلقت "فلاي دبي" التوجيهات الصادرة عن الشركة المصنعة لجميع مشغلي طائرات بوينج 737 من الجيل الجديد والخاص بمهام الصيانة المجدولة خلال فترة التوقف وأدرجت المواد الإرشادية الإضافية في برنامج الصيانة المعتمد من فلاي دبي.

وقال ميك هيلز نائب الرئيس الأول للهندسة والصيانة في " فلاي دبي " إن فريق العمل من المهندسين المؤهلين وذوي الخبرة العالية يعمل على مدار الساعة في مهام صيانة الطائرات المجدولة لضمان الحفاظ على جميع طائرات الشركة وفق أعلى مستويات الصلاحية للطيران استعدادا للعودة إلى الخدمة .

وتتابع الناقلة عن كثب التوجيهات الصادرة عن الشركة المصنعة والسلطات المختصة لرعاية أسطولها سواء في التخزين النشط كما هو الحال بالنسبة لطائرة ماكس أو في حالة الاستعداد التشغيلي كما هو الحال بالنسبة لطائرات بوينج 800-737 من الجيل الجديد المتوقفة حاليا مؤقتا .
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