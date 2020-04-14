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اقتصاد

صندوق النقد: مصر الوحيدة في تحقيق معدلات نمو رغم أزمة كورونا عالميا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:11 م
صندوق النقد
صندوق النقد
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محمد يحيي

قال صندوق النقد الدولي ، إن مصر من المتوقع أن تحقق معدلات نمو خلال العام الجاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 2% رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد، معتبرا ان مصر هي الدولة الوحيدة صاحبة معدلات النمو المحققة .

أضاف تـقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن مجموعة الصندوق، أن دول منطقة الشرق الأوسط ستحقق معدلات نمو بالسالب "انكماش اقتصادي" من بينها اقتصاد السعودية بنسبة انكماش 2.3 % خلال العام الجاري، والإمارات 3.5 %، والكويت 1.1%.

 

قال التقرير إن الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة  تواجه بالفعل أوضاعا سوقية متقلبة وينبغي أن تتعامل مع هذه الضغوط من خلال مرونة سعر الصرف، حيثما أمكن ذلك، موضحا أنه بالنسبة للبلدان التي تمتلك احتياطيات كافية، يمكن أن يؤدي التدخل في سعر الصرف إلى الحد من عدم سيولة السوق وبالتالي المساهمة بدور في إخماد التقلب المفرط.

 أضاف أن التدخلات ينبغي ألا تمنع التعديلات الضرورية في سعر الصرف،في مواجهة أزمة وشيكة، يمكن أن تكون إجراءات إدارة تدفقات رؤوس الأموال جزءا من حزمة سياسات واسعة النطاق، لكنها لا تصلح بديلا لإجراء تعديلات مبررة في أوضاع الاقتصاد الكلي. وينبغي لمديري الديون السيادية أن يستعدوا لاضطرابات أطول أجلا في تدفقات التمويل عن طريق وضع خطط للطوارئ تعالِج محدودية فرص التمويل الخارجي.

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